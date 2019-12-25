Будущий вице-президент США еще не общалась с Майклом Пенсом.

Камала Харрис заявила о готовности к контактам с республиканцами. Об этом сенатор от американского штата Калифорния заявила журналистам после того, как стала избранным вице-президентом США. Чиновница добавила, что еще не общалась с коллегой из Белого дома Майклом Пенсом. Слова Харрис привел телеканал CNN.

Чиновница заметила, что "прямо не может сказать" проводила ли она консультации с главой республиканского большинства в Сенате американского Конгресса Митчем Макконнеллом. Однако Камала Харрис подчеркнула, что как и Джо байден, готова взаимодействовать с представителями республиканской политической партии, чтобы решить серьезные вопросы в стране.

Напомним, что Джо Байден 24 ноября в эфире телеканала NBC заметил, что еще не общался с президентом Дональдом Трампом, но готов это сделать, если республиканец попросит об этом.

Харрис: США оказались в меньшей безопасности из-за позиции по иранской ядерной сделке.

Фото: CNN