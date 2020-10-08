Харрис: США оказались в меньшей безопасности из-за позиции по иранской ядерной сделке

Демократка обвинила администрацию Трампа в созданной угрозе для национальной безопасности страны.

Кандидат на пост вице-президента от демократической партии Камала Харрис заявила в рамках дебатов с республиканцем Майком Пенсом о том, что США оказались в меньшей безопасности из-за позиции по иранской ядерной сделке. По словам чиновницы, решение Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий привело к угрозе для национальной безопасности. Мероприятие состоялось на площадке "Кингсбери холл" Университета Юты в Солт-Лейк-Сити.

Они создают сейчас то, что может оказаться значительным ядерным арсеналом. Мы были участниками этого соглашения, и из-за односторонних действий Дональда Трампа мы оказались в изоляции. Он вышел из этого соглашения Камала Харрис, кандидат в вице-президенты США

Напомним, что Вашингтон вышел из сделки СВПД в 2018 году. Ранее этот документ был выработан совместно с Россией, КНР, Францией, Германией, Великобританией с целью преодоления иранского кризиса вокруг ядерной программы. Трамп решил начать кампанию "максимального давления" на Тегеран. В августе 2020 года США обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против государства.

Харрис: Трамп предпочитает верить Путину, а не разведке.

Видео: YT / Guardian News