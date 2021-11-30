Кремль надеется, что Индия и Пакистан смогут снизить напряжение на границе

Дмитрий Песков не сообщил о готовящихся контактах Кремля с Нью-Дели или Исламабадом.

Москва надеется, что Пакистан и Индия смогут договориться о том, чтобы снизить градус напряжения на совместной государственной границе. Соответствующее заявление от 5 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник рассчитывает, что партнеры России предпримут меры и договорятся друг с другом. В дальнейшем администрация Кремля проинформирует общественность в случае возникновения каких-либо рабочих контактов Владимира Путина с политическими лидерами Индии или Пакистана.

Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась. Индия - наш стратегический партнер, Пакистан также является нашим партнером во многих делах. И мы дорожим отношениями и с Нью-Дели, и с Исламабадом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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