В Кремле оценили лидерство Джордже Симиона в первом туре голосования за пост президента Румынии.

Граждан Румынии местные власти лишили возможности проголосовать за кандидата, который им нравился. Соответствующее заявление от 5 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля напомнил СМИ о том, что население европейской страны не смогло отдать предпочтение кандидату в президенты Кэлину Джорджеску, так как того сняли с выборов по надуманным причинам. Сейчас же его место занял однопартиец, праворадикальный кандидат Джордже Симион. Он признан лидером первого тура по итогам голосования.

Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборно. В любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят - вот это можно констатировать однозначно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что новый первый тур президентских выборов в Румынии прошел в воскресенье, 4 мая. По его результатам на следующий этап перешли с большим отрывом Симион (40,96 процентов) и независимый кандидат, руководитель Бухареста Никушор Дан (20,99 процента).

Песков назвал необходимой встречу Путина и Трампа.

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