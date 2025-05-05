Песков назвал необходимой встречу Путина и Трампа

В Кремле рассказали о том, что у главы России отсутствуют скорые планы по посещению Саудовской Аравии.

В Москве назвали необходимой и востребованной рабочую встречу Владимира Путина и американского президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление от 5 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что мероприятие должно быть хорошо подготовленным. Ранее лидер Белого дома сообщил местным СМИ, что подумает о возможной встрече с коллегой из России на территории Саудовской Аравии во время своей поездки в королевство, которая запланирована в середине мая. На данный момент у Владимира Путина в графике нет скорых поездок на Ближний Восток.

Такая встреча явно на слуху. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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