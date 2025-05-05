Дмитрий Песков отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Москва будет смотреть на действия и слова следующего канцлера Германии. Соответствующее заявление от 5 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Здесь, безусловно, мы будем смотреть на действия и на слова, но прежде всего на действия следующего канцлера. Мы слышали ряд заявлений, которые он делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что вечером 5 мая, в понедельник состоится торжественная церемония в честь ухода Олафа Шольца с должности немецкого канцлера. Заседание местного бундестага, на котором будет избран новый канцлер страны, предварительно, назначено на 6 число. Скорее всего, новым канцлером Германии станет лидер победившего на выборах в феврале политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

Песков отметил вклад Симоньян и Соловьева в освещение темы СВО.

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