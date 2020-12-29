Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор получил заявку на временную регистрацию вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которую разработали совместно с Оксфордским университетом.
Оценить препарат могут по ускоренной процедуре.
Заключение по вопросу временной регистрации может быть выдано 29 января.
цитата из сообщения компании AstraZeneca
Комитет по лекарственным препаратам должен убедиться в том, что препарат качественный, эффективный и безопасный — что данные о нём внушают достаточное доверие.
Ранее Еврокомиссия назвала условие покупки "Спутника V".
Фото: Piter.tv
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