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Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca
Сегодня, 11:16
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matveyvn

Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

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Комитет по лекарственным препаратам должен убедиться в том, что препарат качественный.

Европейский регулятор получил заявку на временную регистрацию вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которую разработали совместно с Оксфордским университетом.

Оценить препарат могут по ускоренной процедуре.

Заключение по вопросу временной регистрации может быть выдано 29 января.

цитата из сообщения компании AstraZeneca

Комитет по лекарственным препаратам должен убедиться в том, что препарат качественный, эффективный и безопасный — что данные о нём внушают достаточное доверие.

Ранее Еврокомиссия назвала условие покупки "Спутника V".

Фото: Piter.tv

Теги: astrazeneca, вакцина от коронавируса, вакцинация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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