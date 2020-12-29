Еврокомиссия назвала условие покупки "Спутника V"

Любой препарат должен пройти через процедуру утверждения.

Еврокомиссия назвала условие покупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Ее слова приводит "РИА Новости".

Она напомнила, что любая вакцина должна пройти через процедуру утверждения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Есть только один формат переговоров - общий для 27 государств-членов Евросоюза. Ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

По ее словам, имеющегося портфеля заказов в 2,3 млрд доз более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия расширила контракт на поставку вакцины Pfizer до 600 млн доз.

Видео: YouTube / European Commission