Пакистан запросил экстренные консультации в Совбезе ООН

Страна хочет обсудить проблему, возникшую в отношениях с Индией после атаки террористов на туристов в регионе Джамму и Кашмир.

Пакистан запросил на понедельник, 5 мая, закрытые консультации Совета по безопасности в ООН из-за кризисной ситуации в регионе. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделали иностранные представители из постоянных представительств Пакистана и Греции при Организации Объединенных Наций. Греческие дипломаты председательствуют в СБ в мае 2025 года. В свою очередь в постпредстве Пакистана пояснили позицию. Сотрудники указали, что запрос страны связан с ухудшающейся обстановкой в регионе и растущей напряженностью в отношениях с Нью-Дели. Представитель исламской республики во Всемирной организации Асим Ифтихар Ахмад позже официально выступит перед СМИ.

Напомним, что напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после того, как боевики совершили атаку рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир днем 22 апреля. Несколько вооруженных террористов открыли стрельбу по туристам. Жертвами трагедии стали 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за преступление на себя взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"* (* - Террористическая организация, запрещенная на территории России). После произошедшего индийский комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди решил сократить количество работников посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек. Также было объявлено о решении приостановить действие договора о водах Инда, закрытии единственного функционирующего сухопутного пограничного перехода "Вагах — Аттари". Позже власти из Нью-Дели закрыли собственное воздушное пространство для судов, связанных с соседним государством. Страна ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана. Чиновники из Нью-Дели потребовали от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Местные власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, правительство дало 48 часов для того, чтобы покинуть территорию Индии. Посольства немедленно приостановили выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы будут аннулированы до 27 апреля.

В свою очередь, власти Пакистана указали мировой общественности, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны. В правительстве объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата. Страна закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из Индии и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК.

Жертвами теракта на севере Индии стали почти 30 человек.

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