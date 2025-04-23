Жертвами теракта на севере Индии стали почти 30 человек

Армия Индии смогла ликвидировать двух террористов, которые пытались проникнуть в страну.

Не менее 28 человек стали жертвами теракта в Джамму и Кашмире, расположенных в северной части Индии. Соответствующее заявление во вторник, 22 апреля, сделали местные журналисты из издания The Hindu со ссылкой на собственные источники в правительстве. Руководитель адмниистрации Омар Абдулла указал СМИ, что официальных точных данных о количестве погиших лиц пока что у властей нет. В регионе проводится антитеррористическую операцию.

Напомним, что атака произошла в городе Пахалгам, в месте большого скопления путешественников. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по отдыхающим людям. Индийский премьер Нарендра Моди решительно осудил теракт в Пахалгаме, выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он дал обещание, что ответственные за данное преступление боевики ответят за произошедшее. Он добавил, что Нью-Дели серьезно настроено на искоренение терроризма. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который находится в Индии с официальным рабочим визитом, также выразил соболезнования народу в связи с терактом.

За последние годы это самая масштабная атака на мирных жителей. Омар Абдулла написал в соцсетях

По меньшей мере двух террористов ликвидированы в ходе перестрелки с дежурными патрулями после того, как силы безопасности Индии пресекли попытку их проникновения в союзную территорию Джамму и Кашмир через линию контроля с Пакистаном в округе Барамулла. Такие данные общественности предоставила индийская армия. У боевиков удалось изъять большое количество оружия, боеприпасов и прочих объектов военного назначения. Ответственность за нападение в турстическом месте взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической группировкой "Лашкар-и-Тайба"*.

Задержан готовивший подрыв в административном здании Новороссийска агент СБУ.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИиндия