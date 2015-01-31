Злоумышленником оказался гражданин Белоруссии.

Задержан готовивший подрыв в административном здании города Новороссийска агент Службы безопасности Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей российского силового ведомства. В ФСБ уточнили, что речь идет о 24-летнем гражданин Белоруссии. Иностранец планировал совершить теракт в местном пункте сбора для военнослужащих Крыма. Такие сведения подозреваемый раскрыл во время допроса. Мужчина также добавил, что киевский режим завербовал его в декабре 2024 года. Фигурант расследования действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка

Мне были поставлены две задачи - наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийске с применением СВУ. допрос злоумышленника

Пассажирку Пулково задержали за попытку улететь по загранпаспорту родственницы.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России