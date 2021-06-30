Пассажирку Пулково задержали за попытку улететь по по загранпаспорту родственницы

В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за попытку незаконного пересечения государственной границы.

В аэропорту Пулково служба пограничного контроля ФСБ задержала женщину, пытавшуюся совершить авиаперелет по чужому удостоверению личности. Информация об инциденте поступила из пресс-службы пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в апреле, когда задержанная прибыла в аэропорт с намерением отправиться за пределы страны. Во время прохождения проверки на контроле она представила иностранный паспорт, зарегистрированный на имя другого лица, являющегося членом ее семьи.

В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Жителям Санкт-Петербурга напомнили, что любая попытка выезда за пределы России с использованием фальшивых или чужих документов обязательно повлечет привлечение к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, из ревности остановивший рейсовый автобус, задержан на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV