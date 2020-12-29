В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V"

В Бразилии фармацевтическая компания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V". Известно, что запрос подписан местной Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций. Документ должны получить в национальном агентстве по санитарному надзору.
Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V
пресс-служба РФПИ
Представители Uniao Quimica уверены, что из-за обострения эпидемиологической обстановки в Бразилии правительство и бизнес-индустрия обязаны предпринять все усилия для того, чтобы обезопасить население. Эксперты считают, что в том числе необходимо внедрять меры исключительного и экстренного характера, продиктованные важностью текущего момента.
Известно, что указанный в заявлении объем доз российского препарата будет доставлен в страну в первом квартале 2021 года. Также Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на предприятиях в Бразилиа и Гуарульюсе.
Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним.
Фото: Минздрав России
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