В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V"

Uniao Quimica и РФПИ полагают, что власти Бразилии должны пойти на внедрение экстренных мер реагирования.

В Бразилии фармацевтическая компания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V". Известно, что запрос подписан местной Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций. Документ должны получить в национальном агентстве по санитарному надзору.

Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V пресс-служба РФПИ

Представители Uniao Quimica уверены, что из-за обострения эпидемиологической обстановки в Бразилии правительство и бизнес-индустрия обязаны предпринять все усилия для того, чтобы обезопасить население. Эксперты считают, что в том числе необходимо внедрять меры исключительного и экстренного характера, продиктованные важностью текущего момента.

Известно, что указанный в заявлении объем доз российского препарата будет доставлен в страну в первом квартале 2021 года. Также Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на предприятиях в Бразилиа и Гуарульюсе.

Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним.

Фото: Минздрав России