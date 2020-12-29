Бразилец чудом остался жив.

Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним. Об этом рассказывает издание LADbible. По данным СМИ, природное явление удалось заснять жителю Бразилии, которого зовут Хосе Омар де Оливейра. Мужчина сделал кадры на камеру мобильного устройства в муниципалитете Миндури.

Он хотел показать, что в городе наблюдается необычная погода. Несмотря на то, что в день Х шел дождь, местами небо было ясным и светило солнце. Неожиданно рядом с оператором ударила молния. В этот момент слышно, что мужчина закричал, а после - упал на землю.

Известно, что бразильцу удалось выжить. Он быстро поднялся на ноги после удара и отошел на безопасное расстояние. Местные жители трактуют произошедшее как "божественное спасение".

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Фото: Pixabay.com