Вместе с Марсело Кривела под стражей находятся ее два фигуранта расследования.

СМИ: мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции. Об этом рассказали бразильские журналисты с телеканала "Глобу". По данным СМИ, Марсело Кривелла обвинили 22 декабря. В рамках расследования под стражу также попали еще два местных жителя. Речь идет о бизнесмене Рафаэле Алвесе и бывшем следователе Фернанду Морайсе.

Утром полиция повилась около дома мэра с ордером на арест. Чиновника считают причастным к преступной схеме, позволяющей присваивать денежные средства из казны города, а также вымогать деньги у представителей местной бизнес-индустрии. По предварительным данным, Кривелла пользовался связями с высокопоставленными чиновниками. Он обещал предпринимателям помочь в заключении выгодных контрактов с мэрией.

Напомним, что Марсело Кривелла занимает должность главы города с января 2017 года. Он пытался добиться переизбрания на второй срок, но проиграл второй тур муниципальных выборов в ноябре 2020 года.

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Видео: globo.com