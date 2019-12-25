Президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса

По его мнению, прививка от COVID-19 не должна быть обязательной.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен делать прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала Band.

Болсонару считает, что вакцинация от COVID-19 не может быть обязательной. Сделать прививку должны те, кто сам этого хочет.

Я не буду прививаться и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема. Жаир Болсонару, президент Бразилии

На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано более 6,92 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее ВОЗ оценила новую разновидность коронавируса в Британии.

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