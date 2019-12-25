Президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен делать прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала Band.
Болсонару считает, что вакцинация от COVID-19 не может быть обязательной. Сделать прививку должны те, кто сам этого хочет.
Я не буду прививаться и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема.
Жаир Болсонару, президент Бразилии
На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано более 6,92 млн случаев заболевания коронавирусом.
Ранее ВОЗ оценила новую разновидность коронавируса в Британии.
Фото: Pixabay.com
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