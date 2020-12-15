Его появление не меняет в целом уровень опасности заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила новую разновидность коронавируса в Британии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам спецпосланника организации Дэвида Набарро, новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 считают более заразным. Однако в целом его появление не меняет уровень опасности заболевания. Набарро также рекомендует людям сохранять осторожность.

Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве. Дэвид Набарро, спецпосланник ВОЗ по борьбе с COVID-19

На сегодняшний день,15 декабря, в мире насчитывается более 72,9 млн зараженных коронавирусом

Ранее Институт Коха назвал "беспрецедентно серьезной" ситуацию с коронавирусом в Германии.

Видео: SkyNews