Институт Коха назвал "беспрецедентно серьезной" ситуацию с коронавирусом в Германии

Ожидается ухудшение ситуации еще до рождественских праздников.

Президент Института Коха Лотар Вилер назвал "беспрецедентно серьезной" ситуацию с коронавирусом в Германии. Об этом он заявил на пресс-конференции. Его слова приводит "РИА Новости".

Вилер отметил, что заболеваемость в стране растет и остается высокой, как никогда ранее. По его словам, такого "не бывало ни разу в эту пандемию".

Остается угроза, что ситуация будет ухудшаться и будет сложнее справляться с пандемией и ее последствиями. Лотар Вилер, президент Института Коха

Также Вилер ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 еще до рождественских праздников. Он призвал жителей Германии быть более ответственными и соблюдать меры ограничения.

Ранее стало известно, что в Германии с 16 декабря ужесточат меры против коронавируса.

Видео: YT / tagesschau