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В Германии с 16 декабря ужесточат меры против коронавируса

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C 16-го декабря в стране закроется большинство магазинов.

В воскресенье, 13 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила об ужесточении карантинных мер в стране. Об этом сообщают РИА новости. 

По словам Меркель, с 16 декабря в Германии закроется большинство магазинов. Более того, под запрет на продажу попал алкоголь и пиротехника. 

В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более пяти человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24—26 декабря, но не для Нового года" 

Ангела Меркель, канцлер Германии.

Уточняется, что в стране будут открыты только продуктовые магазины. Также совершать покупки можно будет у тех продавцов, которые реализуют товары повседневного пользования.

Ранее мы сообщали о том, что в Минске из-за акции протеста усилили меры безопасности.

Видео: Youtube/DER SPIEGEL

 

 
Теги: ангела меркель, германия, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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