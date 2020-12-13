В Минске из-за акции протеста усилили меры безопасности

Транспорт силовиков был замечен на Кальварийской, Партизанском проспекте, Орловской улице.

Утром в воскресенье , 13 декабря, в Минске заметили военную технику и транспорт силовиков. Об этом сообщается на сайте TUT.BY.

Местные жители связывают усиление мер безопасности с акцией протеста, которая должна сегодня состояться. Силовиков заметили на Кальварийской, Партизанском проспекте, Орловской улице.

Отмечается, что у военных также имеются водометы. Также на Уручье колонну силовиков приветствовали люди с красно-зелеными флагами.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак".

Видео: TUT.BY