В Минске из-за акции протеста усилили меры безопасности

Утром в воскресенье , 13 декабря, в Минске заметили военную технику и транспорт силовиков. Об этом сообщается на сайте TUT.BY.
Местные жители связывают усиление мер безопасности с акцией протеста, которая должна сегодня состояться. Силовиков заметили на Кальварийской, Партизанском проспекте, Орловской улице.
Отмечается, что у военных также имеются водометы. Также на Уручье колонну силовиков приветствовали люди с красно-зелеными флагами.
Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак".
Видео: TUT.BY
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