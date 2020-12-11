При этом Минск продолжает поддерживать Москву.

Александр Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак". Заявление он сделал на заседании Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, на Россию из-за границы нацелено "острие атак". При этом Минск продолжает поддерживать Москву.

Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию. Александр Лукашенко

Он также поддержал слова бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который заявлял, что Россия — стержень интеграции на постсоветском пространстве.

Ранее Путин назвал приоритет для ЕАЭС.

Видео: kremlin.ru