Александр Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак". Заявление он сделал на заседании Высшего евразийского экономического совета.
По его словам, на Россию из-за границы нацелено "острие атак". При этом Минск продолжает поддерживать Москву.
Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию.
Александр Лукашенко
Он также поддержал слова бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который заявлял, что Россия — стержень интеграции на постсоветском пространстве.
Ранее Путин назвал приоритет для ЕАЭС.
Видео: kremlin.ru
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