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Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак"

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При этом Минск продолжает поддерживать Москву.

Александр Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак". Заявление он сделал на заседании Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, на Россию из-за границы нацелено "острие атак". При этом Минск продолжает поддерживать Москву.

Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию.

Александр Лукашенко

Он также поддержал слова бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который заявлял, что Россия — стержень интеграции на постсоветском пространстве.

Ранее Путин назвал приоритет для ЕАЭС.

Видео: kremlin.ru

 

Теги: белоруссия, еаэс, лукашенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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