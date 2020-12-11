Путин назвал приоритет для ЕАЭС

Россия считает, что страны должны сосредоточиться на устранении негативных последствий для национальных экономик.

Владимир Путин назвал приоритет для Евразийского экономического союза. Он призвал не допустить того, чтобы затяжное негативное влияние пандемии коронавируса сказалась на национальных экономиках стран "пятерки". Ради общей цели политик призвал государства еще больше сплотиться и активизировать интеграцию. По словам главы РФ, распространение инфекции сказывается на социальной сфере и экономике. В последнем случае фиксируется спад валового продукта, объемов торговли и промышленного производства.

Все это сказывается на уровне занятости, на безработице. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами ЕврАзЭС, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер Владимир Путин, президент России

Россия призвала страны ЕАЭС более энергично заниматься исправлением ситуации, а также восстанавливать и развивать экономики.

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Фото и видео: Kremlin.ru