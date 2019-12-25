В Белоруссии предупредили Казахстан о возможных неблагоприятных факторах.

Александр Лукашенко предрек Казахстану непростые парламентские выборы. Об этом белорусский политик сообщил коллегам в рамках онлайн-саммита ЕАЭС. По словам спикера, политическая обстановка дает основания полагать, что предстоящие в 2021 году выборы будут сложными. В качестве примера он привел президентские выборы в Белоруссии и другим республикам.

У нас был непростой, високосный 2020 год, непростым будет и 21-й. Знаю, что в Казахстане год начнется с парламентских выборов. Хотели бы … пожелать успехов в проведении этой политической кампании Александр Лукашенко, белорусский политик

Глава Белоруссии добавил, что страны ЕАЭС будут переживать и "болеть за вас". Он надеется, что Казахстан будет двигаться по пути мощного процветания и стабильности.

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