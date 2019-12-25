Нурсултан Назарбаев отметил роль России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом бывший президент Казахстана рассказал на онлайн-саммите стран-участниц Евразийского экономического союза. Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета оценил поддержку Москвы в борьбе с COVID-19. Чиновник заявил, что РФ одна из первых создала вакцину от инфекции.
С удовлетворением отмечу высокий уровень кооперации членов ЕАЭС и взаимного обмена гуманитарной помощью в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Совместно разработан и утвержден план мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС
Нурсултан Назарбаев, экс-президент Казахстана
Чиновник напомнил, что Россия является связующим государством, которое всегда поддерживает своих союзников и партнеров. Он добавил, что в период пандемии эта роль продемонстрирована особенно ярко. Он добавил, что страны ЕАЭС "стоят плечо к плечу".
Путин уверен, что Казахстан достойно проведет выборы в парламент 10 января.
Фото: Pixabay.com
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