Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией.

Казахстан построит завод по производству российской вакцины от COVID-19. Об этом на онлайн-заседании стран Организации Договора коллективной безопасности сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Ранее пресс-служба Кремля официально подтвердила информацию о соглашении Москвы и Нур-Султана об изготовлении вакцины на территории Казахстана.

Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Напомним, что министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о том, что правительство разыскивает подходящую производственную площадку для изготовления российской вакцины "Спутник V". Препарат начнет производиться в ближайшее время.

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Видео: kremlin.ru