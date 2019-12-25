Погибла женщина, еще 33 человека пострадали.

В Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в кафе. Об этом рассказали представители пресс-службы департамента города по ЧС. На данный момент известно, что трагедия унесла жизнь одного человека (женщины). Еще 33 пострадавших госпитализированы. Инцидент произошел около 12:25 по местному времени (09:25 по московскому времени).

Поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе, в микрорайоне Шубары. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находился один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении заявление службы по ЧС

На месте взрыва возник пожар. Огонь затронул площадь в 20 квадратных метров. Спустя полчаса его удалось ликвидировать. В управлении здравоохранения уточнили, что после взрыва в больницу поступили 33 человека. У них зафиксированы травмы различной степени тяжести. На месте ЧС дежурят три бригады скорой помощи. В общей сложности в ликвидации последствий медики задействовали 22 бригады экстренных служб.

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Фото: Instagram/altay_kulginov_official