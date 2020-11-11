Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане

Лайнер летел из Атырау в Нур-Султан.

Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей крупных птиц в Казахстане. Об этом рассказала пресс-служба авиакомпании SCAT. По данным специалистов, инцидент произошел с бортом, который направлялся из города Атырау на западе страны в Нур-Султан. Рейс благополучно вернулся в аэропорт спустя 12 минут после вылета. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

В процессе набора высоты, на воздушное судно налетела стая крупных птиц. Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно пресс-служба SCAT

Предположительно, полету лайнера помешали гуси или утки. В авиакомпании уточнили, что на данный момент не ведется никакая борьба с перелетными птицами вблизи аэропортов, поэтому проблема столкновений в небе актуальна. В SCAТ оценили профессионализм пилота и всего экипажа, которые смогли обеспечить посадку самолета в штатном режиме. Летчика планируют представить к награждению.

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Видео: Instagram / atyrauoil.official