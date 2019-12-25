В Петербурге освятили поклонный крест, который установят в Казахстане на месте "АЛЖИРа"

На месте лагеря жен изменников родины сейчас открыт хачкар.

В четверг, 22 октября, в Петербурге торжественно освятили поклонный крест, который отправят в Казахстан для установки на месте лагеря жен изменников Родины "АЛЖИР". Об этом рассказал "АиФ Санкт-Петербург".

Отмечается, что со дня закрытия лагеря, где отбывали сроки вдовы расстрелянных в 1937 году мужчин, прошло уже 70 лет. В 2017 году об "АЛЖИРе" узнал петербургский меценат Грачья Погосян, тогда же он получил список из 100 погибших в Казахстане армянских женщин.

В 2017 на месте бывшего концлагеря открыли освященный хачкар, каменную святыню, деньги в которую вложил меценат. Теперь на памятное место хотят привезти православный символ из балтийского гранита с иконой Воскресения Христова. Помимо "АЛЖИРа" Погосян вложил средства в установку и реставрацию 200 объектов культурного, исторического и духовного наследия, среди которых оказались памятники героям и событиям Великой Отечественной войны. Погосян награжден государственным знаком отличия "За Благодеяние".

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Фото: Вероника Такмовцева / "АиФ Санкт-Петербург"