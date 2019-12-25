Поисковики нашли в Ленобласти место погребения 70 жертв политических репрессий

В урочище Койранкангас на Ржевском полигоне в 20-е годы расстреливали людей.

В урочище Койранкангас на Ржевском полигоне в Ленобласти поисковики нашли место погребения 70 останков жертв политических репрессий. По информации ТАСС, в местности под Токсово расстреляли людей в ходе сталинского террора 20-х годов.

Отмечается, что на месте раскопок планируется создать новое место памяти. Останки жертв пока не опознаны, потому что поисковики пока не нашли соответствующие документы, хотя учтенные имена расстрелянных уже известны. Работа по проработке документов и определению конкретных мест погребения каждого расстрелянного кипит вовсю.

Историк Анатолий Разумов рассказал на пресс-конференции ТАСС, что ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, по всему Петербургу пройдут традиционные чтения. Поименные списки прочтут у Соловецкого камня на Троицкой площади, у памятника Достоевскому на Владимирской площади, в саду Фонтанного дома. На "Левашовской пустоши" обязательно возложат цветы на торжественно-траурных церемониях.

Стало известно, как поисковики нашли в болоте Ленобласти тело пропавшего 77 лет назад летчика.

Фото: Токсово: секреты и тайны / "ВКонтакте"