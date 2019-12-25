Стало известно, как поисковики нашли в болоте Ленобласти тело пропавшего 77 лет назад летчика

Специалисты поделились подробностями операции.

В Тосненском районе Ленобласти 27 августа нашли обломки самолета и останки летчика, погибшего в Великую Отечественную войну. Тело погибшего в 22 года младшего лейтенанта Сергея Фадеева обнаружили в болоте, 77 лет мужчина считался без вести пропавшим. О подробностях операции рассказал "АиФ Санкт-Петербург".

Самолет на болоте нашли поисковики отряда "Крылья Родины", прочесывая лес после обнаружения еще одного упавшего самолета. Металлодетекторы дали сигнал о наличии фрагментов дюраля в воронке, затянутой мхом. Извлеченными обломками оказались фрагменты советского истребителя "Томагавк Р-40". По информационной базе документов Центрального Архива Минобороны поисковики выяснили, что только один боец пропал без вести на данном самолете именно в этой местности. Летчик Сергей Фадеев, как выяснилось, в последний раз вылетел на "Томагавке" 20 марта 1943 года и был сбит немцами прямо над болотом.

Специалисты откачали из раскопа воду и торфяную массу и в течение пяти дней вытащили на поверхность хорошо сохранившееся тело летчика. Одежда Фадеева тоже осталась в хорошем состоянии, при погибшем нашли также медальон с фотокарточкой, записную книжку, сверток с махоркой и три помятых банки консервов из неприкосновенного запаса. Родственники Сергея Фадеева искали летчика все 77 лет и теперь изъявили желание похоронить его 17 сентября на воинском мемориале в Нижнем Новгороде.

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Фото: "АиФ Санкт-Петербург"