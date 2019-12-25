С 4 сентября туристы смогут посетить комнату Николая I в Гатчинском дворце

В покоях восстановлены экспонаты царских времен.

В пятницу, 4 сентября, в музее-заповеднике "Гатчинский дворец" для посещения откроются комнаты императора Николая I. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Гости музея смогут увидеть военный и рабочий кабинеты, приемную, камердинерскую царя. В помещениях воссозданы предметы интерьера – люстры, столы, предметы искусства и вазы. Кроме того, среди экспонатов представлена императорская походная постель и фрагменты подъёмного механизма XIX века.

Отметим, что покои Николая I были уничтожены во время пожара 1944 года. Их реставрация продолжалась в течение 10-ти лет.

Ранее мы рассказали о том, что в Лодейном Поле воссоздадут домик Петра I.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Гатчина"