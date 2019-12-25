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С 4 сентября туристы смогут посетить комнату Николая I в Гатчинском дворце
Сегодня, 16:11
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С 4 сентября туристы смогут посетить комнату Николая I в Гатчинском дворце

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В покоях восстановлены экспонаты царских времен.

В пятницу, 4 сентября, в музее-заповеднике "Гатчинский дворец" для посещения откроются комнаты императора Николая I. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. 

Гости музея смогут увидеть военный и рабочий кабинеты, приемную, камердинерскую царя. В помещениях воссозданы предметы интерьера – люстры, столы, предметы искусства и вазы. Кроме того, среди экспонатов представлена императорская походная постель и фрагменты подъёмного механизма XIX века.

Отметим, что покои Николая I были уничтожены во время пожара 1944 года. Их реставрация продолжалась в течение 10-ти лет. 

Ранее мы рассказали о том, что в Лодейном Поле воссоздадут домик Петра I.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Гатчина" 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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