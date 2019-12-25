В Лодейном Поле воссоздадут домик Петра I

Там появится музей, посвященный Олонецкой верфи.

К началу сентября текущего года в рамках проекта "Лодейное Поле – родина Балтийского флота" в городе планируется воссоздать домик Петра I. Там разместят музей с экспонатами из Центрального военно-морского музея. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



В годы Северной войны первый российский император часто бывал в этой резиденции. Тут же он проводил инспекцию первых судов российского флота в 1700-1721 годах.



Посетители музея смогут узнать историю Олонецкой верфи по подлинным историческим источникам. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который оказывает проекту поддержку, отметил, что специалисты сделают все возможное для популяризации музея.

Кроме того, к 2022 году Ленинградская область будет подготовлена для празднования юбилейной даты – со дня рождения Петра I пройдет 350 лет.

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Фото: tourprom.ru