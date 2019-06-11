Парк Демидовых в Ленобласти решили открыть

Власти Ленобласти взялись за реконструкцию усадьбы.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что власти Ленобласти решили представить новый туристический маршрут: в скором времени реконструируют усадьбу Демидова и облагородят парк "Тайцы" (самый большой в регионе). Об этом рассказали в "АиФ-Петербург".

Сейчас гостям доступна тропа протяженностью 2,8 километра. Отмечается, что "Тайцы" признали объектом культурного наследия народов России и всемирного наследия ЮНЕСКО, а история парка началась в 1772 году. В 19 веке здесь был санаторий, в прошлом веке – дом отдыха, а 30 лет назад его и вовсе закрыли. Дом пустовал эти годы. Планируется, что усадьба станет одной из главных туристических точек области. Рабочая группа хочет провести ремонтные работы за пару лет, председатель комитета по культуре Владимир Цой уточнил, что к зиме усадебный дом будет законсервирован.

Ранее мы писали, что в Подпорожском районе реставрируют древние храмы и образовательный центр.

Фото: vk.com/usadbataitzy