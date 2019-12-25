В Подпорожском районе реставрируют древние храмы и образовательный центр

Преображение объектов оценил Александр Дрозденко.

Во вторник, 18 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Подпорожский район с рабочей поездкой. Глава региона посетил несколько объектов, на которых проходит ремонт. Среди них - два храма в Согиницах и Важинский центр образования. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Специалисты заняты реставрацией шатровой церкви святителя Николя Чудотворца 1696 года и зимнего храма святителя Ильи Пророка - его построили в 1864 году, но прихожане участвуют в службах и по сей день.

Губернатору рассказали о технике работ: она заключается в замене синивших срубов при максимальном сохранении уцелевших элементов.

Кроме того, Дрозденко посетил и Важинский образовательный центр, который 4 года назад объединил в себе 2 детских садика и школу. Сейчас в учреждении, рассчитанном на 460 воспитанников, также идёт ремонт. На него выделено 100 миллиардов рублей и регионального бюджета.

Ранее мы рассказали о том, что стали известны подробности о проекте обновленного квартала Сета Солберга в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области