Стали известны подробности о проекте обновленного квартала Сета Солберга

На его месте появится театральный центр.

Сотрудники архитектурного бюро Н.И.Явейна "Студия 44" представили полноценный проект реставрации квартала Сета Солберга. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой на своей официальной странице ВКонтакте.

Напомним, что сейчас один из самых известных кварталов Выборга находится в состоянии консервации: там проводятся раскопки, в ходе которых уже удалось найти старинный гребень.

После того, как мероприятия по поиску артефактов будут завершены, на месте квартала вырастет театральный центр "Святая Крепость". Он будет выполнен в средневековом стиле и не нарушит городской архитектурный облик. Все фасады и декор первоначальных построек сохранятся. Аутентичность помогут сберечь документы 1939 года, которыми воспользовались архитекторы.

Также в квартале появится сценическая площадка с современным оборудованием.

Отметим, что проект будет профинансирован из федерального бюджета. По словам Владимира Цоя, эксперты уже одобрили "Святую Крепость" - осталось только решить вопросы с парковочными местами.

Ранее мы рассказали о том, что театр на Васильевском запустил онлайн-проект ко Дню рождения Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте / id432917