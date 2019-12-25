На территории квартала Сета Солберга обнаружен гребень XV века

Подобные находки часто встречают археологи в Новгороде.

Во время раскопок на территории квартала Сета Солберга был найден старинный костяной гребень. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Предполагается, что предмет старины относится к XV веку. Подобные гребни обнаруживали на территории Новгорода.



Отметим, что археологические работы в квартале Сета Солберга ведутся в рамках проектирования театра.

Ранее Владимир Цой рассказал о процессе реставрации Спасо-Преображенского собора в Выборге.

Фото: ВКонтакте / id432917