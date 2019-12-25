Владимир Цой рассказал о процессе реставрации Спасо-Преображенского собора в Выборге

Приостановленные несколько лет назад работы возобновились.

Фасад и кровля Спасо-Преображенского собора в Выборге будут отреставрированы в ближайшее время. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Руководитель напомнил, что первые работы начались еще несколько лет назад, но не все из них вошли в итоговую смету:

Теперь же собор получит цельный образ, апсиды и средняя часть храма будут выполнены единообразно с остальной кровлей. заверил Владимир Цой

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Фото: ВКонтакте / id432917