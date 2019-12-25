Выборгские депутаты помогли убрать территорию у доминиканского монастыря

К народным избранникам присоединились и жители.

В субботу, 8 августа, на территории Доминиканского монастыря в Выборге прошел субботник с участием представителей общественного объединения "Фаворит Выборг" и нескольких городских депутатов. Об этом сообщил Депутат 11 избирательного округа Выборга и Выборгского района Михаил Макаров на своей странице ВКонтакте.

Так, проведению мероприятия активно содействовали депутат Евгений Мокрецов, руководитель аппарата совета депутатов Виктор Гришкин, а также председатель областного комитета по культуре Владимир Цой: вместе с местным населением они приняли участие в уборке мусора, заколачивании оконных проемов.

Отметим, что субботник проведен в преддверии консервации и реставрации Доминиканского собора.

Также Михаил Макаров напомнил еще об одном мероприятии по сохранению наследия Выборга – раскопках на территории квартала Сета Солберга.

Ранее мы рассказали о том, что летние трудовые бригады продолжают работу в Выборге.

Фото: ВКонтакте / m_makarov47