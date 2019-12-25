Летние трудовые бригады продолжают работу в Выборге

В завершение работ для ребят проведут мастер-классы и тренинги.

В Выборге ведется работа летних трудовых бригад, состоящих из юношей и девушек от 14 до 18 лет: после завершения мероприятий ребят ждут мастер-классы и тренинги. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Как мы писали ранее, в 2020 году бригады трудятся в условиях противоэпидемических мер. Так, количество задействованных подростков сокращено до 60 человек, а участники проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд" вышли на смену на месяц позже обычного срока.



Напомним, что согласно законодательству, несовершеннолетние могут трудиться по 4 часа в день. Им выплачивается около 14 тысяч рублей – 12 тысяч из муниципального бюджета и 2 250 – из казны центра занятости населения.

По словам начальника отдела молодежной политики администрации Выборгского района Дмитрия Бабенко, в конце этого месяца подростки смогут принять участие в познавательных тренингах, мастер-классах и интеллектуальных играх, которые будут профинансированы правительством региона.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге изменится время работы уличных фонарей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО