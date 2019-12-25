В Выборге изменится время работы уличных фонарей

С начала августа работа уличного освещения в Выборге будет отрегулирована в соответствии с продолжительностью светового дня. Об этом со ссылкой на начальника отдела благоустройства Вячеслава Костенко сообщает пресс-служба администрации города.
График работы наружного освещения в городе на 2020 год утвержден в администрации МО "Выборгский район". Согласно новому режиму, продолжительность горения фонарей будет увеличиваться каждую неделю.
Отметим, что работы по содержанию и ремонту объектов уличного освещения проводит ООО "Приоритет-Мониторинг".
По словам генерального директора предприятия Владимира Евтушенко, жители города могут обратиться по всем интересующим вопросам по номеру диспетчерской службы организации: 8 (931) 396-24-02.
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