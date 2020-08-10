“Трудовое лето”: как заработать денег и провести каникулы в Выборге с пользой

Акция проходит в Выборге уже много лет, на благоустройстве города работают подростки от 14 лет.

В Выборге продолжается работа летних трудовых бригад в рамках акции "Трудовое лето". Ребята убирают мусор, скошенную траву, отклеивают от домов и остановок объявления.

У ребят это первая зарплата, первая официальная работа, первая их задача. Это особенно актуально в наши непростые времена. Много семей в трудных жизненных ситуациях. Мы надеемся, сами ребята будут мусорить гораздо меньше, а своим друзьям и одноклассникам скажут: я здесь убирался, давайте содержать свой же город в чистоте и порядке. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Обычно трудовые бригады формируются еще весной, но в нынешнем году из-за пандемии "Трудовое лето" стартовало лишь с первого июля. Документы для работы в летних трудовых бригадах могли подать подростки, которым уже исполнилось 14 лет.

В июле месяце, согласно нормам, работало всего 30 человек - 2 бригады по 15 человек, сейчас работает 60 человек.

Желающих работать в трудовых бригадах всегда много, но не все могут получить эту работу. Это касается тех ребят, которые плохо себя зарекомендовали, в прошлые месяцы работы, а также те, кто выполнял ее некачественно.

В этом году ребята получат за свою работу хорошее вознаграждение. 12 тысяч рублей - от Дома Молодежи, 2250 рублей - доплата от Центра занятости. Оплата подросткам начисляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ с формированием стажа работы, отчислением налогов и компенсацией за неиспользованный отпуск.

Организаторы "Трудового лета" заботятся не только о трудовых часах подростков, но и досуге. Уже на этой неделе запланировано 11 мастер-классов.

Вся трудовая деятельность ребят, их зарплаты обеспечиваются счет местного бюджета. В реализации познавательно-развлекательной программы нам помогают областные субсидии. Помимо трудовой занятости у ребят еще мастер-классы, встречи, семинары, трудовые консультации в центре занятости.

- поясняет Бабенко.

Работа в трудовых бригадах для подростков - не только шанс провести каникулы с пользой, но и опыт работы в коллективе, возможность подготовиться ко взрослой жизни.

Я захотел провести лето с пользой, чтобы заработать денег и улучшить наш город. Мы убирали на набережной, детские площадки убирали, вырывали траву. Для меня это интересная деятельность, ведь я имею возможность общаться со своими сверстниками. Виктор, учащийся 8 класса.

Отметим, что с утра ребята проходят технику безопасности, термометрию, в массовых скоплениях людей используют маски.



