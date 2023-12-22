Самым активным туристам вручили памятные сувениры.

Сегодня, 29 апреля, из Петербурга в Выборг отправился первый рейс "Туристического вагона". Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

В туристическом вагоне работает экскурсовод. Пассажирам рассказывают самые интересные факты о местах по маршруту следования поезда – Выборге, Рощино, Зеленогорске и других населенных пунктах. Самым активным туристам вручили памятные сувениры.

Следующие рейсы отправятся 4, 10, 11, 18, 25 мая. Акция очень популярна у пассажиров.

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