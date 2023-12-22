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В Выборг отправился первый рейс "Туристического вагона"
Сегодня, 15:50
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В Выборг отправился первый рейс "Туристического вагона"

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Самым активным туристам вручили памятные сувениры. 

Сегодня, 29 апреля, из Петербурга в Выборг отправился первый рейс "Туристического вагона". Об этом сообщили  в пресс-службе АО "СЗППК".

В туристическом вагоне работает экскурсовод. Пассажирам рассказывают самые интересные факты о местах по маршруту следования поезда – Выборге, Рощино, Зеленогорске и других населенных пунктах. Самым активным туристам вручили памятные сувениры. 

Следующие рейсы отправятся 4, 10, 11, 18, 25 мая. Акция очень популярна у пассажиров.

Ранее мы писали, что в Михайловском замке открылась первая в истории монографическая выставка Ивана Вишнякова.

Фото: Unsplash

Теги: выборг, туризм, туристический вагон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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