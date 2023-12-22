Экспозиция включает 17 хранящихся в Русском музее образов, созданных Вишняковым для иконостаса Троицкой соборной церкви.

В Михайловском замке открылась первая в истории монографическая выставка Ивана Вишнякова "Живописных дел мастер…". Проект посвящен 325-летию со дня рождения художника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Экспозиция включает 17 хранящихся в Русском музее образов, созданных Вишняковым для иконостаса Троицкой соборной церкви в 1755 году. Иконы отреставрировали к выставке. На выставке покажут произведения Вишнякова из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени, художественных музеев Твери и Рыбинска.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка, посвящённая символике солнца в народной традиции.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга