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В Петербурге открылась выставка, посвящённая символике солнца в народной традиции
Сегодня, 11:02
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В Петербурге открылась выставка, посвящённая символике солнца в народной традиции

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Экспозиция находится  в Российском этнографическом музее. Здесь представлены предметы XIX — начала XX века.

В Петербурге открылась выставка "Солнечный круг. Солярная символика в культуре народов Восточной Европы". Проект посвящен символике солнца в народной традиции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

Экспозиция находится  в Российском этнографическом музее. Здесь представлены предметы XIX — начала XX века. Коллекция экспонатов рассказывает о культуре народов Поволжья, Приуралья, Северо-Запада России. Выставка открыта до 18 августа. 

Это элементы декора жилищ, украшения, предметы быта, а также церковная утварь. Многие артефакты экспонируются впервые.

Пресс-служба правительства Петербурга

До 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается".

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: выставка, российский этнографический музей, солнечный круг, экспозиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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