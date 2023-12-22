В Петербурге открылась выставка, посвящённая символике солнца в народной традиции

В Петербурге открылась выставка "Солнечный круг. Солярная символика в культуре народов Восточной Европы". Проект посвящен символике солнца в народной традиции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Экспозиция находится в Российском этнографическом музее. Здесь представлены предметы XIX — начала XX века. Коллекция экспонатов рассказывает о культуре народов Поволжья, Приуралья, Северо-Запада России. Выставка открыта до 18 августа.
Это элементы декора жилищ, украшения, предметы быта, а также церковная утварь. Многие артефакты экспонируются впервые.
Пресс-служба правительства Петербурга
До 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается".
Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом".
Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга
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