В Петербурге открылась выставка, посвящённая символике солнца в народной традиции

Экспозиция находится в Российском этнографическом музее. Здесь представлены предметы XIX — начала XX века.

В Петербурге открылась выставка "Солнечный круг. Солярная символика в культуре народов Восточной Европы". Проект посвящен символике солнца в народной традиции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Экспозиция находится в Российском этнографическом музее. Здесь представлены предметы XIX — начала XX века. Коллекция экспонатов рассказывает о культуре народов Поволжья, Приуралья, Северо-Запада России. Выставка открыта до 18 августа.

Это элементы декора жилищ, украшения, предметы быта, а также церковная утварь. Многие артефакты экспонируются впервые. Пресс-служба правительства Петербурга

До 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается".

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга