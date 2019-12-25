Институт истории материальной культуры РАН проводит раскопки в квартале Сета Солберга

На территории обнаружены конструкции из бетона.

Специалисты Института истории материальной культуры РАН проводят раскопки в квартале Сета Солберга. Об этом сообщила газета "Выборг".

По словам руководителя Выборгской археологической экспедиции Александра Смирнова, на изучаемой территории найдены конструкции из бетона, возведенные после войны.

Отметим, что квартал

находится между Крепостной, Красноармейской улицами, Сторожевой башни и улицей Красина: 6 зданий, находящихся там, относятся к объектам культурного наследия. Сейчас они находятся в состоянии консервации.

Кроме того, квартал Сета Солберга входит в министерства культуры страны "Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений", в рамках которого будет возведено культурное пространство.

Ранее мы рассказали о том, что в конце августа Выборг отпразднует День города.

Фото: Газета "Выборг"