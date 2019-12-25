В конце августа Выборг отпразднует День города

В субботу, 22 августа, на Рыночной площади в Выборге пройдет концерт, посвященный Дню города. Об этом сообщило издание "Реквизит".
На сцене выступят исполнители Алексей Чумаков и Евгений Кунгуров, а также музыканты симфонического оркестра "Таврический". Кроме того, население города поздравит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Мероприятие продлится весь день, с 14:15 до 22:00. Затем в городе прогремит салют.
Ранее мы рассказали о том, что на стадионе "Авангард" в Выборге прошел День физкультурника.
Фото: vyborg-citytour.ru
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