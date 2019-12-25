На стадионе "Авангард" в Выборге прошел День физкультурника

Сотрудники местных предприятий соревновались в нескольких видах спорта.

В субботу, 8 августа, на стадионе "Авангард" в Выборге прошли мероприятия в честь Дня физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Предприятия и организации города сформировали команды для участия в различных видах соревнований – сотрудники и любители активного образа жизни показали себя в волейболе, футболе, теннисе и шахматах. В результате, победу в общем зачете одержал Выборгский судостроительный завод. Вторыми стали участники команды VyborgGo, а бронзу заработала команда СВЭГ.

По словам председателя комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации Выборгского района Владимира Долгих, любовь к физической активности объединяет местных жителей на протяжении десятилетий.

Отметим, что с учетом противоэпидемических мер количество спортсменов было ограничено. День физкультурника отпраздновали и жители районных поселений.

Ранее мы рассказали о том, что летние трудовые бригады продолжают работу в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО