«Там, где живет вдохновение»: театральный онлайн-проект ко Дню рождения Ленинградской области

Драматический театр на Васильевском открыл онлайн-видеопроект "Там, где живет вдохновение", посвященный Дню рождения Ленинградской области.
В течение 18 дней на официальных ресурсах театра будут публиковаться видеоматериалы, в которых артисты расскажут об истории и культуре Ленинградской области, об известных деятелях искусства, живших на ее территории.
Демонстрация видеороликов проходит с 27 июля. За три недели вышли видеоролики, посвященные культуре Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Бокситогорского, Кингисеппского, Киришского районов.
У театра на Васильевском крепкие творческие связи с Ленинградской областью, что подчеркивает его областной статус. Театр регулярно гастролирует по региону и даже премьерные показы некоторых спектаклях проходят именно в области.
Видеоматериалы можно посмотреть на страницах театра в социальных сетях, а также на YouTube:
VK: https://vk.com/teatrnavo
Facebook: https://www.facebook.com/groups/teatrnavo/
Instagram: https://www.instagram.com/teatr_na_vasylevskom/
YouTube: https://www.youtube.com/user/teatrnavasilevskom
Официальный сайт: http://teatrvo.ru/
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все