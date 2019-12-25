«Там, где живет вдохновение»: театральный онлайн-проект ко Дню рождения Ленинградской области

Театр на Васильевском открыл видеопроект в честь 93-летия образования ЛО.

Драматический театр на Васильевском открыл онлайн-видеопроект "Там, где живет вдохновение", посвященный Дню рождения Ленинградской области.

В течение 18 дней на официальных ресурсах театра будут публиковаться видеоматериалы, в которых артисты расскажут об истории и культуре Ленинградской области, об известных деятелях искусства, живших на ее территории.

Демонстрация видеороликов проходит с 27 июля. За три недели вышли видеоролики, посвященные культуре Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Бокситогорского, Кингисеппского, Киришского районов.

У театра на Васильевском крепкие творческие связи с Ленинградской областью, что подчеркивает его областной статус. Театр регулярно гастролирует по региону и даже премьерные показы некоторых спектаклях проходят именно в области.

Видеоматериалы можно посмотреть на страницах театра в социальных сетях, а также на YouTube:

VK: https://vk.com/teatrnavo

Facebook: https://www.facebook.com/groups/teatrnavo/

Instagram: https://www.instagram.com/teatr_na_vasylevskom/

YouTube: https://www.youtube.com/user/teatrnavasilevskom

Официальный сайт: http://teatrvo.ru/