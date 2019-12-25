Молодежная организация волонтеров провела субботник в светогорском сквере

Ребята собрали более 10 мешков с отходами.

Представители муниципального штаба "Волонтеры Победы" и добровольцы среди молодежи в Светогорске отчистили территорию местного мемориального сквера от мусора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В общей сложности юные активисты собрали свыше 10 мешков со стеклом, полиэтиленом, пластиком и прочими отходами.

Кроме того, ребята очистили от грязи и покрасили "Древо Памяти" на улице Победы недалеко от сквера: объект был установлен еще в 2017 году в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы рассказали о том, что нескольким улицам и проездам Выборгского района присвоили названия.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО