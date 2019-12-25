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Нескольким улицам и проездам Выборгского района присвоили названия
Сегодня, 12:42
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Нескольким улицам и проездам Выборгского района присвоили названия

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Наименования обретут территории в районных поселениях.

Во вторник, 11 августа, в Выборге прошло очередное заседание местного совета по топонимике, в ходе которого традиционно были утверждены названия нескольких территорий в городских и сельских поселениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Нововведения коснулись проездов и улиц. В ближайшее время  на территории района появятся Островной, Клеверный, Травяной, Хлебный и Спокойный проезды, Каменная и Лесная улицы.

Напомним, что участники совета по топонимике также рассмотрели такие вопросы, как местоположение нового кладбища и увековечивание памяти почетного гражданина Выборга Александра Саенко.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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